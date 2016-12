Annonce tournoi

Le club Evry Grand Roque organise son 3ème OPEN FIDE GRATUIT, du mercredi 31 octobre au dimanche 4 novembre 2007 !



4000€ de prix garantis : 1000€ au 1er du général (5 prix au total) et avec aussi de très bons prix par catégories ( 150€, 100€ et 50€ pour les 3 premiers de chaque catégorie !)



Conditions de jeux idéales (pas de qualifs jeunes cette année) : moquette au sol, 2 échiquiers par table, pendules électroniques pour tous les échiquiers, buvette pas cher !



Calendrier des rondes adapté aux joueurs qui ne peuvent pas poser le vendredi en "pont" ;-)



Alors n'hésitez pas, inscrivez-vous directement par mail via le bulletin que vous trouverez sur le site du club

www.evry-grandroque.com