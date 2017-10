ZEITNOT : le premier manga sur les échecs est un manga français !

Zeitnot est une production du studio MAKMA.



- scénario : Edmond TOURRIOL

- dessin : EckyO

- trame : Rayteda

- couleur couverture : Fred VIGNEAU



- éditeur : Humanoïdes Associés / collection SHOGUN LIFE

- sortie nationale : 26 septembre 2007



Aux échecs, lorsqu'un joueur arrive à la fin de sa réserve de temps, il est obligé de jouer sous pression. On dit qu'il est en zeitnot. Cette "crise de temps" pousse parfois les joueurs les plus aguerris à la faute.



L'histoire en quelques mots…



Zeitnot est avant tout l'histoire de la rébellion adolescente : celle de Tristana, une fille qui a consacré toute sa vie aux études et qui, grâce aux échecs, va découvrir de nouvelles valeurs et apprendre à avoir confiance en elle. Du jour au lendemain, notre héroïne va découvrir que le monde n'est pas forcément tel qu'on lui a toujours enseigné. Elle va comprendre que, grâce aux échecs, elle peut échapper à son conditionnement et choisir son propre chemin.



Le Tome 1



Tristana réalise son rêve en entrant au réputé lycée Clovis à Paris. Dès le premier cours, elle va faire valoir son intelligence supérieure… ce qui va amener la turbulente Sophie à lui proposer de faire partie du club d'échecs du lycée. Tristana va refuser dans un premier temps, les cours étant sa priorité, mais va finir par accepter en découvrant qu'être une joueuse d'échecs de talent serait un argument de poids dans son dossier scolaire…



Le scénariste et créateur du manga Zeitnot



Né le 15 janvier 1974, Edmond Tourriol a appris à lire à l'âge de 4 ans dans les BD de super-héros que sa mère lui achetait (Strange, Spécial Strange, Titans) et lui lisait le soir avant d'aller au lit. Dans sa jeunesse, Tourriol a joué aux échecs en club et a participé à de nombreux tournois. Il a fait partie des membres fondateurs du club de Cadillac, club avec lequel il a évolué en Nationale 4. En 1991, il a affronté l'ex-champion du monde Anatoli Karpov qui jouait simultanément contre 30 adversaires. Après une licence de chimie et une maîtrise information & communication sociale, Ed Tourriol lance le fanzine W.O.L.F., spécialisé dans le Heavy Metal. Grâce à cette aventure, il rencontrera ses groupes favoris : Manowar, Iron Maiden, Helloween, Angra... Il en retirera la conviction qu'avec de la volonté et une bonne équipe, aucun objectif n'est inaccessible.



En 1998, avec Olivier Dejeufosse, un copain de fac, il fonde le studio associatif CLIMAX Comics qui publiera les premiers épisodes de ses séries Reflex ou Zéro Force (sur des dessins de l'excellent Sergio Yolfa). Rejoints par Stephan Boschat qui prend la place de vice-président du studio, les membres les plus motivés de l'équipe créent une société qui évoluera pour devenir le studio MAKMA, spécialisé dans la création de BD : script, dessin, encrage, colorisation, lettrage. Au sein du studio MAKMA, Tourriol anime une équipe d'artistes aux styles variés, du manga aux comics en passant par la BD européenne. Il traduit aussi de très nombreuses séries américaines pour le marché français : Batman, Superman, Teen Titans, Wonder Woman, Flash, X-Men, Spider-Man, Hulk, Vampi, Invincible, Walking Dead... En 2004, avec Nicolas Duverneuil à la programmation, il lance Superpouvoir.com, dédié à l'actualité des comics américains en général et des super-héros en particulier. Signalons la présence d'Alex Nikolavitch (Tengu-Do, L'Escouade des Ombres) parmi les principaux chroniqueurs du site.



En tant que scénariste, il a plusieurs autres projets en cours, dont Sakusen' (manga, Shogun), Neon (manga, Shogun, co-écrit avec Steph Boschat et un autre scénariste mystérieux) et Mix-Man (comics, Milan Presse, co-écrit avec Boschat et dessiné par Sid du studio MAKMA).



Pour en savoir plus :



http://www.makma.fr

http://www.tourriol.com

http://www.superpouvoir.com



Le dessinateur de Zeitnot



EckyO, de son vrai nom Ecky Oesjady est un dessinateur indonésien de 27 ans. Diplômé en art et en design, il travaille comme illustrateur pour le magazine indonésien Zigma. Il a également illustré le jeu de cartes à échanger "Vandaria Wars". Enfin, il donne des cours de communiation visuelle à l'université de Ciputra (Indonésie).



Enfant, il adorait dessiner. C'est un véritable autodidacte, même s'il a suivi des études. Son sens de la BD lui est venu bien auparavant. Aujourd'hui encore, son obsession est de devenir le meilleur mangaka possible. Zeitnot est sa première publication en dehors de son pays.



Heureusement, il sait jouer aux échecs et connaît les règles du jeu, même s'il reconnaît que c'est ce qu'il a le plus de mal à dessiner dans la série... les parties d'échecs avec pièces et pions en position sur l'échiquier !



Pour voir des planches démo du manga :

http://www.shoguncity.com/article19.html



Studio MAKMA : 06 89 74 59 69

http://www.makma.com

studio.makma@gmail.com